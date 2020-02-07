الاتحاد الآسيوي يرشح جوميز والسومة لهداف دوري الأبطال 2020 ويستبعد حمدالله

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، 10 لاعبين للفوز بجائزة هداف النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
ضمت القائمة الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي ، بينما استبعد الاتحاد في تقرير المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من القائمة.
أشار الاتحاد في تقريره بأن هناك 10 هدافين يمتلكون القدرة على المنافسة للفوز بلقب الهداف في البطولة هذا العام، على رأسهم
شملت الترشيحات أيضاً بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، كوديو لابا مهاجم العين الإمارتي، وكل من شيخ دياباتي مهاجم الاستقلال الإيراني، تاليسكا مهاجم ايفرجراند الصيني ، تيروهيتو ناكاجاوا مهاجم يوكوهاما الياباني، آدم لو فوندر مهاجم سيدني الاسترالي، دراجان سيران مهاجم باختاكور طشقند الأوزبكي، وآدم تاجارت مهاجم سوون سامسونج الكوري الجنوبي.
الجدير بالذكر أن القائمة لم تضم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، بعد تسجيل اللاعب 4 أهداف خلال النسخة الماضية من البطولة.
توج نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠١٩ بعد الفوز على أواراو ريد ديامونذز الياباني في نهائى البطولة.
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