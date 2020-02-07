المقاولون العرب 2008 بطلًا بدورة نادي الصيد

توج فريق المقاولون العرب لمواليد 2008، ببطولة دورة نادي الصيد، بعدما اكتسح الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، على ملاعب (زد) بأكتوبر، في نهائي بطولة

نادي الصيد.

أحرز الأهداف مازن طه هدفًا، فتحي عبد النبي "هدفين"، يقود الفريق فنيًا حسن السيد،

أحمد السكري مدرب عام، بلال ثابت مدرب حراس، مشرفي البراعم ك/محمد زمزم ك/حمدي سيكلا، تأهيل إصابات ملاعب / منير، رئيس قطاع الناشئين ك/ محمد رضوان، إداري / محمد سمير.