اقبال كبير على المرحلة الثانية من إختبارات الانتقاء لموهوبي الإسكواش ببورسعيد

بدأت صباح اليوم الجمعة اختبارات الانتقاء للمشروع القومى لموهوبى الاسكواش لمواليد ٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤ تحت شعار " كن نجماً .. واصنع الفارق " وذلك بمجمع الاسكواش بالمدينة الرياضية ببورسعيد والتى تستمر حتى غداً السبت 8 فبراير

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد انهت المرحلة الأولى من هذا المشروع يومي الجمعة والسبت

الماضيين بمركز شباب الجزيرة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الناشئين

الجدير بالذكر ان المشروع يستهدف تكوين قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الاسكواش بمصر استمرارا فى الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل واعداد أجيال جديدة تستمر في تسطير التاريخ الرياضي المصري

في اللعبة.

ويشرف على عمليات الإنتقاء والإختبارات من خلال الادارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة

الكابتن امير وجيه بطل العالم السابق والمدير الفني لمنتخب الرجال ويسعد عدد من كبار الخبراء في مجال الإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش، وذلك لاختيار أفضل 250 لاعب ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظة القاهرة وبورسعيد، ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والايتام .