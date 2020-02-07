الزمالك يغادر إلى الإسماعيلية غدًا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، صباح غدٍ السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. أبورجيلة. ومن المقرر أن يغادر الفريق عقب المران متوجهًا إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد القادم بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد القادم بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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