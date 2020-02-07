لاعبا باكستان يشاركان مع هوكي الزمالك بالدوري

وصل الباكستانيان جينيد منظور وأبوبكر طارق إلى القاهرة للانضمام إلى الفريق الأول لهوكي الميدان بنادي الزمالك.
سيشارك اللاعبان، اليوم الجمعة، أمام نادي صيد المحلة في آخرجولة بالدور الأول للدوري الممتاز.
وافق مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور على ضم اللاعبين لدعم صفوف الفريقللوصول إلى أفضل النتائج وهو هدف مجلس الإدارة بدعم جميع الألعاب الفردية والجماعية بالنادي.
أكد حسن موسى، المدير الفني لهوكي الميدان، أن اللاعبين الباكستانيين يمتلكان خبرة جيدة وحققا العديد من البطولات مع منتخب بلادهما.
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