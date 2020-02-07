وصل الباكستانيان جينيد منظور وأبوبكر طارق إلى القاهرة للانضمام إلى الفريق الأول لهوكي الميدان بنادي الزمالك. سيشارك اللاعبان، اليوم الجمعة، أمام نادي صيد المحلة في آخر جولة بالدور الأول للدوري الممتاز. جولة بالدور الأول للدوري الممتاز. وافق مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور على ضم اللاعبين لدعم صفوف الفريق للوصول إلى أفضل النتائج وهو هدف مجلس الإدارة بدعم جميع الألعاب الفردية والجماعية بالنادي. للوصول إلى أفضل النتائج وهو هدف مجلس الإدارة بدعم جميع الألعاب الفردية والجماعية بالنادي. أكد حسن موسى، المدير الفني لهوكي الميدان، أن اللاعبين الباكستانيين يمتلكان خبرة جيدة وحققا العديد من البطولات مع منتخب بلادهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبا باكستان يشاركان مع هوكي الزمالك بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.