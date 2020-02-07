بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والشارقة في الدوري الإمارتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة العين فريق الشارقة في أهم مباريات اليوم الجمعة 7-2-2020 لحساب الجولة الـ16 من مسابقة الإمارتي “دوري الخليج العربي الإماراتي“.

المباراة التي ستذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بتعليق المصري “عامر عبدالله”، ستنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، على استاد “هزاع بن زايد” بمدينة العين.

يستقبل العين فريق “الشارقة” في قمة مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإمارتي، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة الزحف نحو الصدارة.

ويقبع العين في المركز الرابع برصيد 27 نقطة جمعهم من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل 3 وخسر 3، ويتبقى للعين مباراة مؤجلة.

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بينما يدخل فريق “الشارقة” المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز في اخر مباراة خاضها الفريق في الدوري بعد سلسلة طويلة من الهزائم، حيث حقق انتصارًا عريضًا على “اتحاد كلباء” بنتيجة (3-1)، ووصل إلى النقطة الـ27.

ويحتل الشارقة المركز الخامس خلف فريق العين، وهو ما يضفي طابع خاص للمواجهة،

يذكر ان اخر 5 مواجهات بين الفريقين انتهت بتحقيق فوزين لكل منهما وتعادلا في مباراة واحدة، وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول بفوز الشارقة (3-2).

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