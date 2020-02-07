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نتيجة مباراة العين والشارقة فى الدوري الإماراتي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يخوض نادي العين مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة 7-2-2020، عندما يستضيف نادي الشارقة على ملعب “هزاع بن زايد”، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي “الدوري الاماراتي“.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 20:15 بتوقيت ابو ظبي، 16:15 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مواجهة العين والشارقة، عبر قناتي، “أبو ظبي 1” بأداء صوتي عامر عبدالله، وقناة “دبي الرياضية 1” والمعلق عبدالله السعدي.

وتعتبر حظوظ الفريقان في مباراة اليوم متساوية، ويخوض الثنائي اللقاء بآمال واحدة وهي تحقيق الفوز واقتناص العلامة الكاملة، لمواصلة الزحف نحو المقدمة.

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ويتواجد فريق العين في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 27 نقطة، يليه فريق الشارقة في المركز الخامس متساوياً في عدد النقاط.

وكان العين قد فاز في الجولة الماضية على الوصل (5-0) في حين تغلب الشارقة على اتحاد كلباء (3-1). وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول بفوز الشارقة (3-2).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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