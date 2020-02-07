رياضة | موعد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت ظهر اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهد الدور ربع النهائي مفاجآت عديدة، حيث أقصي فريق ريال مدريد بعد الهزيمة أمام ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وودع برشلونة البطولة أيضاً بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد.

وتأهل فريق ميرانديس مفاجأة البطولة حتى الأن، بعد إقصاء نادي فياريال بنتيجة 4-2، وصعد غرناطة بعد الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

وجاءت نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كالتالي:

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ريال سوسيداد × ميرانديس.

أتلتيك بلباو × غرناطة.

وتقام مباريات الذهاب يوم الأربعاء المقبل 12 فبراير، بينما يقام لقاء العودة يوم الأربعاء 4 مارس المقبل.