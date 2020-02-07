رياضة | أجويرو يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير.

وبحسب شبكة "Squawka"، فإن أجويرو أصبح أكثر لاعب يحصل على هذه الجائزة برصيد 7 مرات، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ البريميرليج.

وتوج أجويرو بالجائزة في ديسمبر 2013، ونوفمبر 2014، ويناير 2016، وأبريل 2016، ويناير 2018، وفبراير 2019، ويناير 2020.

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وتنافس أجويرو مع كل من عبد الله دوكوري لاعب واتفورد وجاك جريليش لاعب أستون فيلا وآيوزي بيريز لاعب نيوكاسل وجاك ستيفينز لاعب ساوثهامبتون وأليسون بيكر وجوردان هندرسون ثنائي ليفربول.

وخاض أجويرو ثلاث مباريات في شهر يناير أمام كل من أستون فيلا وكريستال بالاس وشيفيلد يونايتد، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف آخر.

ويحتل أجويرو وصافة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 16 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي، متصدر الترتيب.