رياضة | الهلال السعودي يستقر على الإطاحة بـ 3 لاعبين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يستقر على الإطاحة بـ 3 لاعبين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن نادي الهلال السعودي يعتزم عدم التجديد لثلاثة من لاعبيه المحترفين في الموسم الجديد.

وذكرت "الشرق الأوسط" أن إدارة نادي الهلال تبحث عن ثلاثة محترفين أجانب للموسم المقبل في ظل انتهاء عقود ثلاثة من محترفي الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

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وترغب إدارة الزعيم في عدم التجديد لثلاثة من نجوم الفريق المحترفين، وهم الفرنسي بافتيمبي جوميز والإيطالي جيوفينكو والبرازيلي إدواردو والتعاقد مع 3 أسماء من العيار الثقيل في الموسم المقبل.

وكان الهلال حقق فوزا مهما على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين ليواصل تصدره للمسابقة.