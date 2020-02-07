رياضة | سيرجيو أجويرو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجيو أجويرو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير الماضي.

وتنافس أجويرو مع كل من عبد الله دوكوري لاعب واتفورد وجاك جريليش لاعب أستون فيلا وآيوزي بيريز لاعب نيوكاسل وجاك ستيفينز لاعب ساوثهامبتون وأليسون بيكر وجوردان هندرسون ثنائي ليفربول. ولعب أجويرو ثلاث مباريات في شهر يناير أمام أستون فيلا وكريستال بالاس وشيفيلد يونايتد، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف آخر. ويقدم النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مستوى رائع هذا الموسم مع مانشستر سيتي، حيث يحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 16 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي، متصدر الترتيب.

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