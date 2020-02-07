رياضة | محاولات لحل أزمة كارتيرون وفرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولات لحل أزمة كارتيرون وفرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في تصفية الأجواء بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بسبب الأزمة بينهما.



واستبعد المدرب لاعبه من قائمة مباراة حرس الحدود الأخيرة ببطولة الدوري لغيابه عن مران المستبعدين بدون الحصول على إذن وسفره إلى تونس.



ويرغب مسئولو الزمالك في إعادة اللاعب للاستفادة منه في الفترة المقبلة وسط ضغط اللقاءات على كافة المستويات المحلية والقارية والحاجة إلى خبراته.



ويلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي، وبعدها لقاء القمة أمام الأهلي يوم 20 من الشهر ذاته في السوبر المصري.

