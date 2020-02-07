رياضة | حسم مصير مشاركة إبراهيموفيتش مع ميلان أمام إنتر في الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم مصير مشاركة إبراهيموفيتش مع ميلان أمام إنتر في الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة أن ديربي ميلانو يوم الأحد القادم سيشهد تواجد السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويلتقي نادي ميلان مع نظيره إنتر على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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ووفقا لـ"كالتشيو ميركاتو" فإن زلاتان إبراهيموفيتش سيكون على أرض الملعب منذ الدقيقة الأولى في الديربي ضد الإنتر يوم الأحد القادم.

وكان أي سي ميلان الإيطالي تعاقد مع إبراهيموفيتش في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لمدة 6 أشهر فقط، من أجل إنقاذ الفريق واللحاق بركب الأندية الحاصلة على بطاقة أوروبية في الموسم الحالي.