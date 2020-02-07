رياضة | نتائج قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا "مواجهات متوازنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا "مواجهات متوازنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت اليوم الجمعة، على مواجهات متوازنة.

وشهدت النسخة الحالية لبطولة كأس ملك إسبانيا، مفاجآت مدوية في مقدمتها خروج قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، للمسابقة من الدور ربع النهائي.

وسيقام نظام الدور نصف النهائي، بنظام الذهاب والإياب، على خلاف الجولات السابقة للبطولة.

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نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد - ميرانديس

أتلتيك بيلباو - غرناطة

يذكر أن مباراة ذهاب نصف النهائي تقام على ملعب الفريق المذكور أولًا.