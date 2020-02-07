رياضة | كلوب يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقاد كلوب فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد ، جاءت من توقيع محمد صلاح "هدفين"، وتشامبرلين "هدف"، وهندرسون هدف.

ويقدم كلوب مستويات رائعة مع ليفربول حيث يحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.