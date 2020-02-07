رياضة | 7 مباريات مرتقبة بالقسم الثالث في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات مرتقبة بالقسم الثالث في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق عصر السبت منافسات الجولة ٢١ للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث يقام ٧ مباريات مختلفة فيما يغيب أصحاب الصدارة فريق بنى عبيد عن هذه الجولة "باى".

قمة الجولة سوف تقام على ستاد نبروه حيث تجمع بين نبروه و ضيفه عمال المنصورة حيث يسعى نبروه لتجاوز السقوط المفاجئ فى فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف بينما يحاول عمال المنصورة الحفاظ على نتائجه الإيجابية حيث أنه لم يتلقى أى خسارة خلال ٥ مباريات متتالية.

بلقاس يستضيف على ملعبه ضيفه شربين حيث أنه لابديل سوى الفوز لكلا الفريقين حيث يسعى بلقاس لتحسين نتائجه والهروب عن القاع بينما يحاول شربين اللحاق بصدارة ترتيب فرق المجموعة بعد تراجع فى نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة.

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شبان بدواى يستضيف على ملعبه فريق منية سمنود فى مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين بينما يستضيف شيكو على ملعبه فريق شباب الأمير.

السنبلاوين يستقبل على ملعبه فريق ميجاسبورت بينما يحل كهرباء طلخا ضيفا على مياه الدقهلية فيما يستضيف المطرية ضيفه إتحاد المنزلة.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- بنى عبيد ٤٠ نقطة

٢- نبروه ٣٥ نقطة

٣- شربين ٣٤ نقطة

٤- ميجاسبورت ٣٠ نقطة

٥- عمال المنصورة ٢٨ نقطة

٦- شيكو ٢٨ نقطة

٧- مياه الدقهلية ٢٥ نقطة

٨- السنبلاوين ٢٣ نقطة

٩- شبان بدواى ٢٣ نقطة

١٠- بلقاس ٢٢ نقطة

١١- كهرباء طلخا ١٩ نقطة

١٢- الأمير ١٨ نقطة

١٣- منية سمنود ١٦ نقطة

١٤- المنزلة ١٥ نقطة

١٥- المطرية ١٠ نقاط