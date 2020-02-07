رياضة | مكافأة ضخمة تنتظر محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأة ضخمة تنتظر محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش نادي ليفربول أجواء سعيدة للغاية هذه الأيام فالفريق الأحمر في طريق مفتوح نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن وصيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (51 نقطة).

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ووفقا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإن إدارة نادي ليفربول حددت مبلغاً يفوق الـ5 ملايين دولار مكافأة للاعبين في حال تتويجهم بلقب البريميرليج هذا الموسم.

وينتظر نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مكافأة التتويج بالدوري في توج بلقب البريمير ليج.