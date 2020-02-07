رياضة | نجم أستون فيلا يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أستون فيلا يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل اللاعب الدولي الإنجليزي جاك جريليش صانع ألعاب نادي استون فيلا حسابات نادي ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة الاسباني يتنافسان لحسم صفقة إنجليزية في الصيف المقبل وهو جاك جريليش نجم نادي استون فيلا الإنجليزي.

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وأضافت الصحيفة البريطانية الشهيرة:" جاك جريليش لاعب الوسط المهاجم لنادي أستون فيلا بات هدفًا لريال مدريد وبرشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة و اهتمام قطبي إسبانيا بجريليش سيكون ضربة قاسية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يراقب نجم أستون فيلا منذ عدة أشهر لضمه في الصيف القادم لكن جريليش هو من سيختار وجهته المقبلة، بعد أن يساعد أستون فيلا على النجاة من الهبوط في البريميرليج هذا الموسم".

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها قائلة:" نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ قدره 60 مليون جنيه إسترليني وفقًا لطلبات نادى أستون فيلا الإنجليزي ولكن جريليش قد يرفض نادي مانسشتر يونايتد لصالح قطبي إسبانيا ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة بسبب رغبته في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا.