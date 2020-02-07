شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو لاعب الشهر في إنجلترا للمرة الـ 7 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال نجم هجوم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير الماضي. وجاءت الجائزة تقديرا للرقم القياسي الذي حققه أغويرو، بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز. وبلغت حصيلة النجم الأرجنتيني من الأهداف في يناير الماضي، ستة أهداف.

وكلل أغويرو نجاحاته بالتتويج بجائزة لاعب الشهر للمرة السابعة في مسيرته في رقم قياسي جديد، متخطيا إنجاز ستيفين جيرارد وهاري كين. وفي طريقه لحصد الجائزة تفوق أغويرو على أمثال الحارس البرازيلي لليفربول اليسون بيكر، وزمليه جوردان هندرسون، وأيضا مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفينز. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أغويرو لاعب الشهر في إنجلترا للمرة الـ 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.