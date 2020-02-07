شكرا لقرائتكم خبر عن رقم غير مسبوق.. «كلوب» مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، على جائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» للمرة الخامسة هذا الموسم بعدما قاد الفريق للفوز بكل المباريات خلال شهر يناير.
وقاد المدرب الألماني، فريقه ليفربول للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على فرق شيفيلد يونايتد، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، ووستهام.
ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حقق كلوب رقمًا قياسيًا جديدًا كأول مدرب يحصل على الجائزة للمرة الخامسة خلال موسم واحد بعدما فاز بها شهور أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2019، ويناير 2020.
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