شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يختتم اليوم استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدا السبت، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم، بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني الجديد للفريق.
وعقب المران ينتظر أن يعلن أمونيكي عن قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق الخاص بمباراة الإنتاج الحربي.
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