شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بـ أفشة على هامش مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على عقد جلسة مطولة مع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق على هامش المران الصباحي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ للحديث عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وتحدث فايلر مع قفشة عن عدة أمور فنية خاصة باللاعب والفريق.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على فريق بيراميدز أمس الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويستعد الجهاز الفني واللاعبون للمباراة المقبلة أمام فريق طلائع الجيش والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

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فيما عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسة خاصة مع حسام عاشور، كابتن الفريق على هامش المران الصباحي وتحدث عبد الحفيظ مع عاشور بشأن عدة أمور فنية خاصة بالفريق وربما تطرق الأمر لأمور أخرى خاصة بتجديد عقد اللاعب وعدم مشاركته في مباريات الأهلي الأخيرة.

وكشف حسام عاشور،أنه لا يخطط للاعتزال فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه بإمكانه مواصلة رحلة العطاء فى عالم الساحرة المستديرة حتى ثلاثة مواسم مقبلة ولن يجبره أحد على الاعتزال ، وقال عاشور،"لم ولن أساوم الأهلى من قبل، أى مسئول كان يتحدث معى عن تجديد عقدى كنت أقوم بالتوقيع دون اية مفاوضات لأننى ابن النادى، أنا لاعب فى النادى الأهلى وأرى أنه بإمكانى اللعب لمدة ثلاث سنوات أخرى".

وأضاف حسام عاشور، "أنا من أكثر لاعبى العالم تحقيقًا للألقاب بعدما فزت بـ36 بطولة مع الأهلى، وقدمت الكثير للفريق وليس من المنطق أن يطلب أحد منى الرحيل، خاصة أن الأهلى يقدر أبناءه جيدا".