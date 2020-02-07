تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك



يواصل فريقا الزمالك والإسماعيلي استعداداتهما للمواجهة المرتقبة بينهما بعد غد (الأحد) في الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري، والتي يسعى خلالها الفريقين إلى هدف واحد وهو حصد النقاط الثلاث من أجل تعديل ترتيبهما في جدول المسابقة.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك



تقام مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد، على ستاد الإسماعيلية،بتوقيت القاهرة.

الزمالك والاسماعيلي



في المعسكر الأبيض، عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع لاعبى الأبيض قبل انطلاق المران الذى أقيم، اليوم، الجمعة، على ملعب النادى، بميت عقبة، وذلك بحضور الجهاز المعاون، استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

الإسماعيلي ضد الزمالك .. كارتيرون يطالب لاعبيه بالفوز



وتحدث كارتيرون مع لاعبيه عن مباراة الإسماعيلي المقبلة، طالبا منهم ضرورة مواصلة انتصارات الفريق مؤكدًا لهم أن الهدف الدائم هو الفوز فى جميع المباريات، مشددًا على ثقته فى الجميع.

كما شرح المدرب الفرنسى خلال الجلسة بعض الأمور الفنية التى ينوى تطبيقها بالمران اليوم.





الإسماعيلي ضد الزمالك .. غياب الونش



وفضل الجهاز الفنى للزمالك منح راحة إضافية لمحمود حمدى "الونش" مدافع الفريق، من التدريبات الجماعية اليوم، وذلك لليوم الثانى على التوالي، خاصة وأنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات.

الإسماعيلي ضد الزمالك .. تصعيد رباعي الناشئين



وشهد المران، قيام الجهاز الفنى للزمالك بتصعيد رباعى الناشئين مواليد 2001 وهم المدافع حسام عبدالمجيد وثنائى الوسط ياسين مرعى ومحمد حسام والمهاجم حسام اشرف، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حيث يخوض الرباعى التدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك فى ظل سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق الأول، تحسبًا للاستعانة بأى منهم، فى أى مباراة.

الإسماعيلي ضد الزمالك .. تأهيل خاص بإشراف فرنسي



وخصص كارتيرون، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش التدريبات، وبدء اللاعبون بالجرى لمدة عشرة دقائق أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث أدوا فقرة تأهيل بالكرة، تحت قيادة سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز لمدة عشرون دقيقة، وإشراف المدرب الفرنسي.

الإسماعيلي ضد الزمالك .. زيزو في الجيمانيزيوم



وخاض أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، فقرة تدريب إضافية عقب أداء الحصة التأهيلية مع الفريق، حيث قام اللاعب بالركض لمدة عشر دقائق وذلك بناءً على تعليمات الجهاز الفنى لمعالجة الإرهاق، وعقب ذلك توجه اللاعب لجيمانيزيوم النادى حيث استكمل التدريبات هناك.

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الإسماعيلي ضد الزمالك



بينما اكتفى الجهاز الفنى للزمالك، بأداء السداسى إسلام جابر وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وطارق حامد وحازم إمام، بالإضافة إلى محمد عبدالشافى الذى حصل على راحة من تدريبات الفريق بالأمس، الفقرة التأهيلية التى أقيمت ببداية المران واستمرت لنصف ساعة وعدم استكمالهم باقى فقرات المران، حيث فضل كارتيرون اكتفائهم بهذه الفقرة التى شملت ركض لعشرة دقائق، واللعب بالكرة لمدة 20 دقيقة على أن يستكملوا باقى التدريبات بصالة الجيمانزيوم فى النادى، حيث يهدف الجهاز الفنى لحصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء لتفادى الإرهاق فى الفترة المقبلة، فيما أدى كريم بامبو، لاعب الفريق، حصة تأهيلية خاصة بالجيمانيزيوم حيث فضل الجهاز الفنى إراحته من التدريبات الجماعية وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

الإسماعيلي ضد الزمالك .. تجهيز كادو



في معسكر الدراويش، حدد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج لتجهيز الاوغندى باتريك كادو الوافد الجديد للدراويش قبل مواجهة الزمالك .

كان كادو وصل للاسماعيلية ظهر أمس الخميس بعد انهاء اجراءات دخوله للأراضي المصرية .

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في وقت سابق مع "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى.

الاسماعيلي ضد الزمالك



سبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

يأتى هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفنى للإسماعيلي فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول، فى أعقاب ضم التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات الحالية.

الإسماعيلي ضد الزمالك .. جوميز يفرض السرية على الدراويش



وفرض جوميز السرية على تدريبات الإسماعيلي، حيث رفض دخول كاميرات التصوير ، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل مباراة الزمالك.

وباشر الإسماعيلي تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة قصيرة لمدة 24 ساعة عقب العودة من أسوان والخسارة من فريقها بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري



ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة،فاز في 8 وخسر في 2 وتعادل في 4.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة، فاز في 6 وخسر في 7، وتعادل في 3.