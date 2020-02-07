شكرا لقرائتكم الزمالك يفاضل بين طريقين للسفر إلى قطر لخوض مواجهة الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل مسؤولو نادي الزمالك بين السفر إلى قطر عبر مدينة عمان الأردنية أو سلطنة عُمان، لخوض مواجهة الترجى التونسى، التى ستقام يوم 14 من شهر فبراير الجارى، على ملعب نادى الغرافة القطري، وذلك فى بطولة السوبر الإفريقى ، لعدم خطوط طيران مباشر إلى دولة قطر حالياً.

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كما أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الأفريقى الذى يجمع الزمالك والترجى عن وصول الكأس لمدينة الدوحة، أمس الخميس، استعدادا للمباراة التي ستجمع الأبيض مع بطل تونس وسيلتقى الفريقان بعد ذلك في القاهرة فى ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، يوم 29 من شهر فبراير الجارى، بينما ستقام مباراة العودة بين الفريقان يوم 6 من شهر مارس المقبل فى تونس.

ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، قبل بدء الاستعدادات لخوض بطولة السوبر الإفريقى أمام الترجى ثم استئناف الاستعدادات للسوبر المحلى يوم 20 من الشهر الجارى أمام الأهلى ثم قمة الدورى أمام الفريق الأحمر ثم بعد ذلك مواجهات الترجى فى دورى أبطال إفريقيا، عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اليوم جلسة سريعة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران، الذى أقيم على ملعب النادى بميت عقبة، بحضور الجهاز المعاون، كشف خلالها إن كل التركيز في لقاء الإسماعيلى قبل غلق صفحة الدورى من أجل الاستعداد بعد ذلك للسوبر الإفريقى.