شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعد منتخب مصر لكرة الصالات بصرف مكافأت خاصة حال الفوز على المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، منتخب مصر لكرة الصالات بصرف مكافأت خاصة للجهاز واللاعبين في حالة فوزهم على المغرب في مباراة اليوم و التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2020 و المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها بليتوانيا ، دون النظر للمكافأت المحددة للتتويج باللقب.

جاء قرار اللجنة الخماسية من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق بطولة تضاف لسجلات اتحاد الكرة للمجلس الحالي برئاسة عمرو الجنايني.

صرف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجناينى، 100 دولار لكل لاعب بمنتخب مصر لكرة الصالات مكافأة إجادة بعد الفوز على منتخب ليبيا 5 / 2 فى الدور قبل النهائى وتأهل الفراعنة رسمياً لكأس العالم المقرر إقامتها فى ليتوانيا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة صرف 100 دولار مكافأة إجادة بخلاف المكافأة الخاصة بالمباراة، بالإضافة إلى المكافأة الخاصة للاعبين والجهاز فى حالة التتويج بالبطولة فى مباراة اليوم.

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كان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كل من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد (كوكي)، ثم حقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة بالبطولة قبل الفوز على موزمبيق 3-2.

وضمنت مصر والمغرب التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم فى ليتوانيا، حيث يتأهل الفرق الثلاثة الأولى لنهائيات المونديال.. وصعد منتخب مصر لكرة الصالات إلى النهائى بعدما هزم ليبيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا بنتيجة 5/2 الأربعاء الماضى.

واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجىومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.