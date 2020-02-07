شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تجمع سيد عبد الحفيظ مع حسام عاشور فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة خاصة مع حسام عاشور، كابتن الفريق، على هامش المران الصباحى الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وتحدث عبد الحفيظ مع عاشور حول عدة أمور فنية خاصة بالفريق، وربما تطرقت الجلسة لأزمة تجديد اللاعب وعدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية بناءً على رؤية فنية للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويستعد الأهلى لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش فى الجولة الـ17 من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها الاثنين المقبل، وكان الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قرر مواصلة التدريبات دون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوى أمس الخميس.

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وأعلن مسئولو الأهلى تمسكهم بالرباعى "وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى والحارس شريف إكرامى"، والذين تنتهى عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن هناك جلسة ستجمع كلا منهم على حدة مع إدارة النادى، ممثلة فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم ملف تجديدهم خلال المرحلة المقبلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى الحفاظ على قادة الفريق الأربعة نظراً لما يمتلكونه من خبرات كبيرة تساعد زملاءهم داخل وخارج الملعب، وهو ما ينعكس على نتائج الفريق بالإيجاب فى البطولات المحلية أو القارية.

وكشف حسام عاشور أنه لا يخطط للاعتزال فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه بإمكانه مواصلة رحلة العطاء فى عالم الساحرة المستديرة حتى ثلاثة مواسم مقبلة ولن يجبره أحد على الاعتزال، وقال عاشور،"لم ولن أساوم الأهلى من قبل، أى مسئول كان يتحدث معى عن تجديد عقدى كنت أقوم بالتوقيع دون اية مفاوضات لأننى ابن النادى، أنا لاعب فى النادى الأهلى وأرى أنه بإمكانى اللعب لمدة ثلاث سنوات أخرى".

وأضاف حسام عاشور، "أنا من أكثر لاعبى العالم تحقيقًا للألقاب بعدما فزت بـ36 بطولة مع الأهلى، وقدمت الكثير للفريق وليس من المنطق أن يطلب أحد منى الرحيل، خاصة أن الأهلى يقدر أبناءه جيدا".