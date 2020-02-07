شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المرحلة الثانية من اختبارات الانتقاء لموهوبى الاسكواش ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الجمعة اختبارات الانتقاء للمشروع القومى لموهوبى الاسكواش لمواليد 2012 - 2013 - 2014 تحت شعار "كن نجماً.. واصنع الفارق"، وذلك بمجمع الاسكواش بالمدينة الرياضية ببورسعيد، والتى تستمر حتى غد السبت 8 فبراير.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد انهت المرحلة الأولى من هذا المشروع يومى الجمعة والسبت الماضيين بمركز شباب الجزيرة، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من الناشئين.

جدير بالذكر أن المشروع يستهدف تكوين قاعدة عريضة من ممارسى رياضة الاسكواش بمصر، استمرارا فى الحفاظ على صدارة التصنيف العالمى فى المستقبل وإعداد أجيال جديدة تستمر فى تسطير التاريخ الرياضى المصرى فى اللعبة.

ويشرف على عمليات الانتقاء والاختبارات الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، وفى مقدمتهم أمير وجيه بطل العالم السابق والمدير الفنى لمنتخب الرجال ويسعد عدد من كبار الخبراء فى مجال الاسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصرى للاسكواش، وذلك لاختيار أفضل 250 لاعبا ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظة القاهرة وبورسعيد، ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزى التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والايتام .

وفى هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مصر تتسيد العالم فى لعبة الاسكواش، فكان لزاماً علينا أن نسعى للاستمرارية فى الاحتفاظ بهذا المستوى من خلال تبنى الوزارة اكتشاف الموهوبين لتوسيع قاعدة الممارسة فى هذه اللعبة، وأشار وزير الرياضة إلى التعاون مع بعض مؤسسات القطاع العام، والقطاع الخاص، ورجال الأعمال فى دعم المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذى يشمل عدداً من الألعاب الفردية والجماعية، بهدف إخراج مواهب متميزة حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية، وتأكيداً على رؤية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى اكتشاف الموهوبين فى كل الألعاب.

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اسكواش



الجماهير في بور سعيد



مشروع الاسكواش



موهوبو الاسكواش