شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يحتفلون بالفوز الأول على بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النادى الأهلى فريق بيراميدز في الدورى المصرى بفوز صعب فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعدما كان الأهلى متأخرا بهدف ومهدد بإيقاف قطار الانتصارات، إلا أن لاعبى المارد الأحمر أظهروا شخصية قوية فى الدقائق الأخيرة ساهمت فى تحقيق الفوز.

لاعبو الأهلى عبروا عن فرحتهم بالفوز على بيراميدز، من خلال العديد من الصور عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا "إنستجرام"، ونشر وليد سليمان مجموعة من الصور لفرحة الفوز، وأثناء احتفاله مع زملاءه، وعلق على الصور قائلا "إلى الخطو القادمة"، بينما نشر أحمد فتحى، الشهير بالمقاتل مجموعة من الصور أثناء المبارة، وبعد الفوز، واكتفى ببعض الرموز التعبيرية.



فتحى وديانج

Advertisements



وليد سليمان من المباراة



وليد سليمان يحيى الحضور

بينماعبر المهاجم السنغالى الجديد أليو بادجى عن سعادته بأول هدف، وأول "اسيست" خلال المباراة، وعلق عبر صورة نشرها على حسابه على انستجرام، وقال "فوز هام .. سعيد بتحقيق الهدف وتحقيق المساعدة فى الهدف الثانى"



بادجى

وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقد جلسة مطولة مع محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق، على هامش المران الصباحى الذى أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ للحديث عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وتحدث فايلر عن عدة أمور فنية خاصة باللاعب والفريق.



أثناء الاحتفال بهدف الفوز

وكان الجهاز الفنى للأهلى قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على فريق بيراميدز أمس الخميس فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويستعد الجهاز الفنى واللاعبون للمباراة المقبلة أمام فريق طلائع الجيش والمقرر لها الاثنين المقبل.