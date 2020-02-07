شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُفاضل بين عُمان وعمّان لـ"ترانزيت" رحلة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مسؤولو نادي الزمالك بين السفر إلى قطر عبر مدينة عمان الأردنية أو سلطنة عُمان، لخوض مواجهة الترجى التونسى التى تقام يوم 14 من شهر فبراير الجارى على ملعب نادى الغرافة القطرى فى بطولة السوبر الأفريقى لعدم وجود خطوط طيران مباشر إلى دولة قطر حالياً.

وتقرر سفر الزمالك إلى قطر يوم 11 من شهر فبراير الجارى من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى، وأسند مجلس إدارة الزمالك رئاسة بعثة الفريق فى السوبر الأفريقى إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض في البطولة التى يشارك فيها الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية في النسخة الماضية من البطولة بينما يشارك فيها الترجى التونسى بصفته بطل النسخة السابقة من دورى أبطال أفريقيا.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الأفريقى الذى يجمع الزمالك والترجى عن وصول الكأس لمدينة الدوحة، أمس الخميس، استعدادا للمباراة التي ستجمع الأبيض مع بطل تونس وسيلتقى الفريقان بعد ذلك في القاهرة فى ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، يوم 29 من شهر فبراير الجارى، بينما ستقام مباراة العودة بين الفريقان يوم 6 من شهر مارس المقبل فى تونس.

ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، قبل بدء الاستعدادات لخوض بطولة السوبر الإفريقى أمام الترجى ثم استئناف الاستعدادات للسوبر المحلى يوم 20 من الشهر الجارى أمام الأهلى ثم قمة الدورى أمام الفريق الأحمر ثم بعد ذلك مواجهات الترجى فى دورى أبطال إفريقيا، عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اليوم جلسة سريعة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران، الذى أقيم على ملعب النادى بميت عقبة، بحضور الجهاز المعاون، كشف خلالها إن كل التركيز في لقاء الإسماعيلى قبل غلق صفحة الدورى من أجل الاستعداد بعد ذلك للسوبر الإفريقى.