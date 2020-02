شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان بعد فوز الاهلى على بيراميدز : " اللى بعده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وليد سليمان صانع ألعاب النادى الاهلى صورة له من مباراة بيراميدز عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا، "to the next step"وواصل الأهلى المتوج باللقب فى المواسم الأربعة الأخيرة، تحليقه فى صدارة البطولة التى يحمل الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها برصيد 41 لقباً، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة من 13 مواجهة، علما بأنه مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

نجح المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر فى تحقيق الفوز الثالث عشر على التوالى مع الأهلى محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، متجاوزًا انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

وكان الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، قرر مواصلة التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز أمس بهدفين لهدف فى الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى استعداداً لمواجهة الاهلى أمام فريق طلائع الجيش الاثنين المقبل، فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى، كما حرض رينيه فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، ووجه المدير الفنى اللاعبين، من خلال التعليمات المتعلقة بالنواحى الخططية والفنية اثناء التقسيمة التى شارك فيها المجموعة التى غابت عن لقاء بيراميدز فى الجولة الماضية من بطولة الدورى.

وأدى رباعى الفريق وليد سليمان ومحمود كهربا ورامى ربيعة وياسر إبراهيم مرانا بدنيا إضافيا عقب نهاية المران، وتولّى توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق عملية الإشراف على المران البدنى الخاص بالرباعى، فى إطار تجهيز الجميع بالصورة الأمثل للمباريات المقبلة.