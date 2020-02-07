شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعد منتخب الصالات بمكافآت خاصة للتتويج بأمم أفريقيا أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة منتخب مصر لكرة الصالات بصرف مكافآت خاصة للجهاز واللاعبين، فى حال فوزهم على المغرب فى مباراة اليوم والتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2020 والمؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا، دون النظر للمكافآت المحددة للتتويج باللقب.

جاء قرار اللجنة الخماسية لتحفيز اللاعبين على تحقيق بطولة تضاف لسجلات اتحاد الكرة للمجلس الحالى برئاسة عمرو الجنايني.

وصرف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، 100 دولار لكل لاعب بمنتخب مصر لكرة الصالات مكافأة إجادة بعد الفوز على منتخب ليبيا 5 / 2 فى الدور قبل النهائى وتأهل الفراعنة رسمياً لكأس العالم المقرر إقامتها فى ليتوانيا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة صرف 100 دولار مكافأة إجادة بخلاف المكافأة الخاصة بالمباراة، بالإضافة إلى المكافأة الخاصة للاعبين والجهاز فى حال التتويج بالبطولة فى مباراة اليوم.

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ويلتقى منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، مع نظيره المغربى فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت مصر، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كل من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد (كوكي)، ثم حقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة بالبطولة قبل الفوز على موزمبيق 3-2.

وضمنت مصر والمغرب التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم فى ليتوانيا، حيث يتأهل الفرق الثلاثة الأولى لنهائيات المونديال.. وصعد منتخب مصر لكرة الصالات إلى النهائى بعدما هزم ليبيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا بنتيجة 5/2 الأربعاء الماضى.

واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجىومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.