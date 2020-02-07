شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل إلى نصف نهائي بطولة لاونسيستون للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى محمد صفوت لاعب وادي دجلة، والمصنف رقم 157 عالمياً لرجال التنس، إلى الدور نصف النهائي ببطولة لاونسيستون الأسترالية وهى ضمن سلسلة بطولات التحدى التشالنجر.

وتغلب صفوت فى مباراة الدور ربع النهائي على منافسه لبريطاني ليما برواد المصنف رقم 243 عالميا و ذلك بمجموعتين مقابل لا شىء كانت تفاصيلها 7-6 / 6-3 و ذلك بعد مباراة قوية استمرت قرابة الساعتين عاد فيها صفوت بالمجموعة الأولى بعدما كان متأخرا 2-5 ليفوز بها.

وبذلك يتأهل محمد صفوت إلى نصف نهائي البطولة ليواجه البلجيكي كومير كمبيانس المصنف 162 عالميا.

يذكر أن محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى لمحترفى التنس، الذى صدر الأثنين الماضي عن الاتحاد الدوليى ليحتل المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتي ودعها من الدور الأول.

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جاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عاليما فى آخر تصنيف للاتحاد الدولى للعبة ليكون فى الـ 157 .

ويعد هذا أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ 29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية، حيث سبق وأن كان أفضل مركز وصل إليه صفوت هو الـ 166 عالمياً .

وكان تواجد محمد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولي.