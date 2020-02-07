شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع قفشة على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق، على هامش المران الصباحى الذى أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ للحديث عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وتحدث فايلر عن عدة أمور فنية خاصة باللاعب والفريق.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على فريق بيراميدز أمس الخميس فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويستعد الجهاز الفنى واللاعبون للمباراة المقبلة أمام فريق طلائع الجيش والمقرر لها الاثنين المقبل.

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وفيما يتعلق بالمران ذاته، اكتفى محمد الشناوى، حارس الفريق، بأداء تدريبات استشفائية على هامش المران ذاته، كما أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق، تدريبات بدنية على هامش المران وخاض اللاعب فقرات استشفاء فى الجيم، قبل أن يستكمل مرانه بأداء تدريبات بدنية فى الملعب، وحرص رينيه فايلرعلى إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش ووجه المدير الفنى اللاعبين من خلال التعليمات المتعلقة بالنواحى الخططية والفنية اثناء التقسيمة التى شارك فيها المجموعة التى غابت عن لقاء بيراميدز فى الجولة الماضية من بطولة الدورى.

وأدى رباعى الفريق وليد سليمان ومحمود كهربا ورامى ربيعة وياسر إبراهيم مرانا بدنيا إضافيا عقب نهاية المران، وتولّى توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق عملية الإشراف على المران البدنى الخاص بالرباعى، فى إطار تجهيز الجميع بالصورة الأمثل للمباريات المقبلة.