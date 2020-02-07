شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد فى دور شيخ العرب قبل مواجهة الإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك صوراً عبر حسابه الشخصي على تويتر، ظهر خلالها مرتدياً زى البدو فى جولة ترفيهية. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب النادى بميت عقبة، بحضور الجهاز المعاون.

وحرص كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال الجلسة عن لقاء الإسماعيلى المقبل وضرورة مواصلة انتصارات الفريق، مؤكدًا أن الهدف الدائم هو الفوز فى جميع المباريات، مشددًا على ثقته فى الجميع، كما شرح المدرب الفرنسى خلال الجلسة بعض الأمور الفنية التى ينوى تطبيقها بالمران.

فيما فضل الجهاز الفنى للزمالك منح راحة إضافية لمحمود حمدى "الونش" مدافع الفريق من التدريبات الجماعية اليوم، لليوم الثانى على التوالى؛ خاصة أنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

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وشهد مران الزمالك اليوم تصهيد الجهاز الفنى للزمالك رباعى الناشئين مواليد 2001 وهم المدافع حسام عبد المجيد وثنائى الوسط ياسين مرعى ومحمد حسام والمهاجم حسام أشرف، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حيث يخوض الرباعى التدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك فى ظل سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق الأول، تحسبًا للاستعانة بأى منهم، فى أى مباراة.

كما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش التدريبات، وبدء اللاعبون بالجرى لمدة عشرة دقائق أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث أدوا فقرة تأهيل بالكرة، تحت قيادة سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز لمدة عشرون دقيقة، وحرص كارتيرون على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة.



مصطفى محمد مهاجم الزمالك



مصطفى محمد