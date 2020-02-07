شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف وسعد سمير يدعمان ناشئ الزمالك بعد إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أيمن أشرف وسعد سمير، لاعبا النادي الأهلي، على دعم ومساندة سعد محمد ناشئ فريق 2000 بالزمالك، والذى تعرض للإصابة بالسرطان خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته الفحوصات الطبية التى أجراها.

ونشر أيمن أشرف وسعد سمير صورة ناشئ الفريق الأبيض عبر حسابهما الرسمى على تويتر وعلقا عليها، "اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

وأصيب سعد محمد بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعدما أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، وتأكد إصابته بالمرض اللعين.

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وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك، "رئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية".

من جانب آخر، أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً للرد على حالة الجدل التى أثيرت خلال الساعات الأخيرة، والخاصة بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى.

وقال اتحاد الكرة فى بيانه، "يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلى والزمالك ضمن مسابقة الدورى الممتاز، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، فى موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أى نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.