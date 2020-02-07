شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي» يكتفي بتدريبات استشفائية في مران الأهلي.. وبدنية لـ«أشرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى الشناوي تدريبات خفيفة في «الجيم» قبل أن يقوم بالجري حول الملعب.

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كما أدى أيمن أشرف، مدافع الفريق، تدريبات بدنية على هامش المران، وخاض اللاعب فقرات استشفاء في الجيم، قبل أن يستكمل مرانه بأداء تدريبات بدنية في الملعب.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.