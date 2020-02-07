شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين «كارتيرون» ولاعبي الزمالك.. وراحة لـ«الونش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي وذلك بحضور الجهاز المعاون.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تحدث كارتيرون خلال الجلسة مع اللاعبين عن لقاء الإسماعيلي القادم وضرورة مواصلة انتصارات الفريق، مؤكدا لهم أن الهدف الدائم هو الفوز في جميع المباريات، ومشددا على ثقته في الجميع.

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كما شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية التي ينوي تطبيقها بالمران اليوم.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح راحة إضافية لمدافع الفريق محمود حمدي «الونش» من التدريبات الجماعية اليوم.

ومنح كارتيرون اللاعب راحة لليوم الثاني على التوالي خاصة أنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأحد المقبل، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.