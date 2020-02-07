شكرا لقرائتكم جلسة سريعة لكارتيرون مع لاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع لاعبى الأبيض قبل انطلاق المران الذى أقيم، اليوم، الجمعة، على ملعب النادى، بميت عقبة، وذلك بحضور الجهاز المعاون، استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

حرص كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال الجلسة عن لقاء الإسماعيلى المقبل وضرورة مواصلة انتصارات الفريق مؤكدًا لهم أن الهدف الدائم هو الفوز فى جميع المباريات، مشددًا على ثقته فى الجميع، كما شرح المدرب الفرنسى خلال الجلسة بعض الأمور الفنية التى ينوى تطبيقها بالمران اليوم.

فيما فضل الجهاز الفنى للزمالك منح راحة إضافية لمحمود حمدى "الونش" مدافع الفريق، من التدريبات الجماعية اليوم، وذلك لليوم الثانى على التوالى؛ خاصة وأنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات.

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وشهد المران، قيام الجهاز الفنى للزمالك بتصعيد رباعى الناشئين مواليد 2001 وهم المدافع حسام عبدالمجيد وثنائى الوسط ياسين مرعى ومحمد حسام والمهاجم حسام اشرف، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حيث يخوض الرباعى التدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك فى ظل سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق الأول، تحسبًا للاستعانة بأى منهم، فى أى مباراة.

فيما خاض أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، فقرة تدريب إضافية عقب أداء الحصة التأهيلية مع الفريق، حيث قام اللاعب بالركض لمدة عشر دقائق وذلك بناءً على تعليمات الجهاز الفنى لمعالجة الإرهاق، وعقب ذلك توجه اللاعب لجيمانيزيوم النادى حيث استكمل التدريبات هناك.

كما اكتفى الجهاز الفنى للزمالك، بأداء السداسى إسلام جابر وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وطارق حامد وحازم إمام، بالإضافة إلى محمد عبدالشافى الذى حصل على راحة من تدريبات الفريق بالأمس، الفقرة التأهيلية التى أقيمت ببداية المران واستمرت لنصف ساعة وعدم استكمالهم باقى فقرات المران، حيث فضل كارتيرون اكتفائهم بهذه الفقرة التى شملت ركض لعشرة دقائق، واللعب بالكرة لمدة 20 دقيقة على أن يستكملوا باقى التدريبات بصالة الجيمانزيوم فى النادى، حيث يهدف الجهاز الفنى لحصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء لتفادى الإرهاق فى الفترة المقبلة، فيما أدى كريم بامبو، لاعب الفريق، حصة تأهيلية خاصة بالجيمانيزيوم حيث فضل الجهاز الفنى إراحته من التدريبات الجماعية وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.