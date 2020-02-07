شكرا لقرائتكم أيمن أشرف وسعد سمير يساندان سعد محمد في مقاومة السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أيمن أشرف وسعد سمير لاعبا النادي الأهلي على مساندة سعد محمد ناشئ فريق 2000 بنادي الزمالك، والذي تعرض إلى الإصابة بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته الفحوصات الطبية التي أجراها.

ونشر أيمن أشرف وسعد سمير صورة ناشئ الفريق الأبيض عبر حسابهم الرسمي على تويتر وعلقا عليها: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

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وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" ئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية".

من جانب أخر، أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً للرد على حالة الجدل التى أثيرت خلال الساعات الأخيرة، والخاصة بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى.

وقال اتحاد الكرة فى بيانه، "يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلى والزمالك ضمن مسابقة الدورى الممتاز، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، فى موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أى نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.