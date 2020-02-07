شكرا لقرائتكم رفض الحديث عن أسماء بعينها.. سيد معوض يستعيد ذكرياته مع الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سيد معوض مدرب منتخب مصر على إستعادة ذكرياته فى النادى الاسماعيلى خلال لقاءه مع زملاء الأمس الثنائى هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز ومعتصم سالم مساعد المدير الرياضى لقطاع الناشئين بنادى بيراميدز والتى جمعتهما على هامش مباراة الاهلى وبيراميدز التى فاز بها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف فى الجولة السادسة عشرة للدوري ، وكان الثلاثى سيد معوض ومعتصم سالم وهانى سعيد من أبرز نجوم قلعة الدراويش .

وقال معوض لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز الفنى سيضم 4 لاعبين على الأقل من المنتخب الأولمبى، وتحديدا الذين يشاركون مع أنديتهم فى الدورى بعد تحقيق حلم الأولمبياد.

ورفض معوض الحديث عن أسماء بعينها ، ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب توجو فى مارس المقبل فى مباراتى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير 2021، بعدما تعادل الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر.

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وقال سيد معوض، إن هناك ظروفا صعبة واجهت المنتخب الأول أدت لعدم خروج النتائج بشكل مرضٍ للجماهير فى أول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأضاف سيد معوض، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن إقامة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى نفس موعد مباراتىّ كينيا وجزر القمر حرم المنتخب من لاعبين مميزين، بجانب توقف الدورى قبل المباراتين بفترة طويلة ما أثر سلباً على لياقة اللاعبين فنياً وبدنياً، وكذلك الإصابات المؤثرة والغيابات، وعلى رأسها محمد صلاح ولاعبى بيراميدز، وبلا شك كل هذا منعنا من تحقيق الفوز فى المباراتين.