شكرا لقرائتكم متولى يحصل على راحة من التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود متولي مدافع الفريق، حصل على راحة من المشاركة في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة ، موضحاً أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق غدا السبت بصورة طبيعية؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش.

وعبر محمود متولى عن سعادته بالفوز على بيراميدز 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصري ، وقال متولى عقب المباراة إن فوز فريقه على بيراميدز كان مهما لاستكمال مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز الـ13 المتتالى فى الدورى والمضى قدما نحو تحقيق اللقب 42 في تاريخه، وأكد مدافع الأهلى أن فوز فريقه على بيراميدز يحسب للاعبين والجهاز الفني موضحا أنه يركز في كل مباراة على حدة وبدافع الفوز.

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وتحدث متولى عن مواجهة صن داونز الجنوب الأفريقي في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا :" أنها مجرد معلومة بالنسبة لى ونركز مباراة بمباراة".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).