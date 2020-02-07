موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



يواصل الفريق الكروي بالنادي الأهلي تدريباته اليوم (الجمعة) بدون راحة عقب مباراة بيراميدز، وذلك استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

الاهلي وبيراميدز



وأغلق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ملف الفوز على بيراميدز، وقرر استئناف التدريبات والتفكير في مواجهة طلائع الجيش والتي يسعى خلالها مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بعد أن حقق العلامة الكاملة حتى الآن عقب الفوز في 13 مباراة خاضها بالدوري.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش



ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري.

الأهلي ضد بيراميدز



كان الأهلى نجح فى فك عقدة بيراميدز بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي مساء أمس، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى المصرى.

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ترتيب الأهلي في الدوري المصري



ويتربع الأهلي بهذه النتيجة على عرش الدوري المصري بلا منازع بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة ويمتلك 3 مباريات مؤجلة، بينما تراجع بيراميدز إلى المركز الخامس بعدما توقف رصيده عند النقطة 26.

الأهلي ضد طلائع الجيش



على الجانب الآخر، يسعى طلائع الجيش إلى استغلال نشوة الانتصار الأخير أمام نادي مصر برباعية نظيفة، من أجل إيقاف مسيرة قطار الأهلي السريع في مسابقة الدوري بالموسم الحالي.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري المصري



ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ومازال في منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادي مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط.