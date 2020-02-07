شكرا لقرائتكم الهولندي فان فولفسفينكل يعود للتدريب بعد جراحة في المخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نادي بازل المنافس في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه الهولندي، ريكي فان فولفسفينكل، عاد للتدريب بصورة كاملة بعد تعافيه من جراحة لعلاج مشكلة في الأوعية الدموية للمخ.

وسبق للمهاجم الهولندي البالغ 31 عاماً اللعب مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي ونوريتش سيتي الإنجليزي، وتم تشخيص حالته في أغسطس الماضي أثناء خضوعه لفحص بعد إصابته بارتجاج في المخ وخضع لعملية جراحية على الفور.

وقال بازل في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إلى جانب فيديو يعرض مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق "ريكي فان فولفسفينكل جاهز للمشاركة مع فريق المدرب مارسيل كولر من جديد.. عملية العلاج سارت حسب الخطة".

وشارك فان فولفسفينكل في مباراتين دوليتين مع منتخب هولندا وكانت آخر مباراة له في 2013.