اخبار الرياضه

بلباو يصعق برشلونة بهدف قاتل ويقصيه من كأس إسبانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم بلباو يصعق بهدف قاتل ويقصيه من كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقصى أتلتيك بلباو ضيفه برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا قاتلا عليه 1 - صفر يوم الخميس في دور الثمانية للمسابقة، ليكمل الفريق الباسكي عقد المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة.

ويدين بلباو بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إينياكي ويليامس، الذي أحرز هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

Advertisements

ويأتي خروج برشلونة بعد ساعتين فقط من وداع غريمه التقليدي للمسابقة، عقب خسارته 3 - 4 أمام ضيفه ريال سوسييداد.

وبات بلباو آخر المتأهلين بالدور قبل النهائي، ليرافق غرناطة وسوسييداد وميرانديس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، في المربع الذهبي للمسابقة.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني على التوالي لبلباو على برشلونة هذا الموسم، بعدما سبق أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في لقائهما بالدوري الإسباني في أغسطس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلباو يصعق برشلونة بهدف قاتل ويقصيه من كأس إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا