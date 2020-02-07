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سترلينغ يغيب عن مواجهة وست هام بسبب الإصابة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مانشستر سيتي حامل اللقب بموقعه على الانترنت يوم الخميس إن المهاجم رحيم سترلينغ سيغيب عن مواجهة وست هام يونايتد في الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج الدولي الانجليزي مصابا من الملعب قبل ست دقائق من نهاية مباراة خسرها سيتي أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير 2-صفر يوم الأحد الماضي وأظهرت فحوص الأشعة إصابته في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب بفارق 22 نقطة عن المتصدر بينما تراجع وست هام يونايتد لمراكز الهبوط.

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