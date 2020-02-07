الأزمات تضرب برشلونة.. طلب غير متوقع من ميسي للاستمرار في الفريق ويهدد بالرحيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليس سعيداً في فريقه وغير راض عن العمل تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين.

وأفاد برنامج "El Chiringuito TV" الإسباني، بأن ميسي يرغب في تولي زميله السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لنادي السد القطري، مسئولية تدريب الفريق بدلا من سيتين.

وأضاف البرنامج في تقرير له أن ميسي غير راض على عمل رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ولا يراه مؤهلاً لإدارة النادي.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن موقع "GMS"، أن ميسي أبلغ برشلونة بقراره النهائي بشأن موقفه من بارتوميو، حيث هدد بالرحيل إن لم يغادر الرئيس.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يرغب في مغادرة بارتوميو الصيف المقبل، مؤكدة أن "البرغوث" الأرجنتيني مستعد للرحيل عن صفوف برشلونة في حال عدم تنفيذ طلبه.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ميسي بـ5 أندية يمكن أن تكون وجهة محتملة للاعب حال رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان.

ولا تزال أزمات الإدارة تلاحق نادي برشلونة، بعد الأزمة التي تفجرت مؤخراً والتي بدأها المدير الرياضي للنادي إيريك أبيدال، الذي أشار في مقابلة صحفية بأصابع الاتهام إلى بعض اللاعبين في قرار إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ما دفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرد بقوة على تلك الاتهامات.

وطالب ميسي مسئولي النادي الكتالوني بأن يتحملوا المسئواية في اتخاذ القرارات، ولا يلقوا بها على اللاعبين، مؤكداً أن أبيدال يتعين عليه أن يكشف من هؤلاء اللاعبين الذين ضغطوا على إدارة برشلونة لإقالة فالفيردي.

وكان برشلونة الإسباني قد فقد لقبه الأول مساء أمس الخميس، بعد خسارته أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، في ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.