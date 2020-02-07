شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. غياب الونش لليوم الثانى.. وانتظام عبد الشافى قبل لقاء الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب النادى بميت عقبة، بحضور الجهاز المعاون، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال الجلسة عن لقاء الإسماعيلى المقبل وضرورة مواصلة انتصارات الفريق، مؤكدًا أن الهدف الدائم هو الفوز فى جميع المباريات، مشددًا على ثقته فى الجميع، كما شرح المدرب الفرنسى خلال الجلسة بعض الأمور الفنية التى ينوى تطبيقها بالمران.

فيما فضل الجهاز الفنى للزمالك منح راحة إضافية لمحمود حمدى "الونش" مدافع الفريق من التدريبات الجماعية اليوم، لليوم الثانى على التوالى؛ خاصة أنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

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وشهد مران الزمالك اليوم تصهيد الجهاز الفنى للزمالك رباعى الناشئين مواليد 2001 وهم المدافع حسام عبد المجيد وثنائى الوسط ياسين مرعى ومحمد حسام والمهاجم حسام أشرف، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حيث يخوض الرباعى التدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك فى ظل سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق الأول، تحسبًا للاستعانة بأى منهم، فى أى مباراة.

كما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش التدريبات، وبدء اللاعبون بالجرى لمدة عشرة دقائق أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث أدوا فقرة تأهيل بالكرة، تحت قيادة سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز لمدة عشرون دقيقة، وحرص كارتيرون على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة.

فيما خاض أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، فقرة تدريب إضافية عقب أداء الحصة التأهيلية مع الفريق، حيث قام اللاعب بالركض لمدة عشر دقائق وذلك بناءً على تعليمات الجهاز الفنى لمعالجة الإرهاق، وعقب ذلك توجه اللاعب لجيمانيزيوم النادى حيث استكمل التدريبات هناك.

كما اكتفى الجهاز الفنى للزمالك بأداء السداسى إسلام جابر وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وطارق حامد وحازم إمام، بالإضافة إلى محمد عبدالشافى الذى حصل على راحة من تدريبات الفريق بالأمس، الفقرة التأهيلية التى أقيمت ببداية المران واستمرت لنصف ساعة وعدم استكمالهم باقى فقرات المران، حيث فضل كارتيرون اكتفائهم بهذه الفقرة التى شملت ركض لعشرة دقائق، واللعب بالكرة لمدة 20 دقيقة على أن يستكملوا باقى التدريبات بصالة الجيمانزيوم فى النادى، حيث يهدف الجهاز الفنى لحصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء لتفادى الإرهاق فى الفترة المقبلة، فيما أدى كريم بامبو، لاعب الفريق، حصة تأهيلية خاصة بالجيمانيزيوم حيث فضل الجهاز الفنى إراحته من التدريبات الجماعية وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.