شكرا لقرائتكم خبر عن 100 دولار مكافأة إجادة من اتحاد الكرة لمنتخب الصالات بعد التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجناينى، 100 دولار لكل لاعب بمنتخب مصر لكرة الصالات مكافأة إجادة بعد الفوز على منتخب ليبيا 5 / 2 فى الدور قبل النهائى وتأهل الفراعنة رسمياً لكأس العالم المقرر إقامتها فى ليتوانيا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة صرف 100 دولار مكافأة إجادة بخلاف المكافأة الخاصة بالمباراة، بالإضافة إلى المكافأة الخاصة للاعبين والجهاز فى حالة التتويج بالبطولة فى مباراة اليوم.

ويلتقى منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، مع نظيره المغربى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

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وكان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كل من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد (كوكي)، ثم حقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة بالبطولة قبل الفوز على موزمبيق 3-2.

وضمنت مصر والمغرب التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم فى ليتوانيا، حيث يتأهل الفرق الثلاثة الأولى لنهائيات المونديال.. وصعد منتخب مصر لكرة الصالات إلى النهائى بعدما هزم ليبيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا بنتيجة 5/2 الأربعاء الماضى.

واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجىومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.