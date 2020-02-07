شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى بعد إسقاط بيراميدز.. تدريب استشفائى للشناوى وإضافى لـ4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحى للفريق الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأدى الشناوى تدريبات خفيفة فى «الجيم» قبل أن يقوم بالجرى حول الملعب.

وكان الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، قرر مواصلة التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز أمس بهدفين لهدف فى الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى استعداداً لمواجهة الاهلى أمام فريق طلائع الجيش الاثنين المقبل، فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى، فيما أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق، تدريبات بدنية على هامش المران وخاض اللاعب فقرات استشفاء فى الجيم، قبل أن يستكمل مرانه بأداء تدريبات بدنية فى الملعب.

كما حرض رينيه فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، ووجه المدير الفنى اللاعبين، من خلال التعليمات المتعلقة بالنواحى الخططية والفنية اثناء التقسيمة التى شارك فيها المجموعة التى غابت عن لقاء بيراميدز فى الجولة الماضية من بطولة الدورى.

وأدى رباعى الفريق وليد سليمان ومحمود كهربا ورامى ربيعة وياسر إبراهيم مرانا بدنيا إضافيا عقب نهاية المران، وتولّى توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق عملية الإشراف على المران البدنى الخاص بالرباعى، فى إطار تجهيز الجميع بالصورة الأمثل للمباريات المقبلة.