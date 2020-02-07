شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح محمود متولى راحة من مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن محمود متولى مدافع الفريق حصل على راحة من المشاركة فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، موضحاً أن اللاعب سيشارك فى التدريبات الجماعية للفريق غدا، السبت، بصورة طبيعية؛ استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش.

وكان الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قرر مواصلة التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمس الخميس فى بطولة الدوري.

وعبر محمود متولى عن سعادته بالفوز على بيراميدز 2 -1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى، وقال متولى عقب المباراة، إن فوز فريقه على بيراميدز كان مهما لاستكمال مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز الـ13 المتتالى فى الدورى والمضى قدما نحو تحقيق اللقب 42 فى تاريخه، وأكد مدافع الأهلى أن فوز فريقه على بيراميدز يحسب للاعبين والجهاز الفني، موضحا أنه يركز فى كل مباراة على حدة وبدافع الفوز.

Advertisements

وتحدث متولى عن مواجهة صن داونز الجنوب الأفريقى فى دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا قائلا، "إنها مجرد معلومة بالنسبة لى ونركز مباراة بمباراة".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر فى الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى فى التصدى لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى فى الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).